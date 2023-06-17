الممثلة المصرية نهى العمروسي تثير الجدل: "بناة الأهرامات مش مصريين"

استعرضت فضائية العربية تقريرا عن الجدل الذي أثارته الفنانة نهى العمروسي بتصريحات حول بناة الأهرامات عبر صفحتها على فيسبوك؛ حيث قالت: "بناة الأهرامات ليس المصريون القدماء وهم ليسوا بشرا أصلا".

وأظهر التقرير، تعليق نهى العمروسي على ذلك بأن الأهرامات ليست مقابر لملوك مصر في العصر الفرعوني؛ مؤكدة عبر صفحتها أنها باحثة عن الحقيقة.

وأضاف التقرير أن العمروسي قالت إن الألواح الأثرية السومرية التي تم العثور عليها في العراق تحتوي على تفاصيل عن بناء الأهرامات؛ مؤكدة أن بناة الأهرامات ليسوا بشرا وأن التماثيل العملاقة تدل على طولهم الحقيقي؛ معلقة على حسابها على فيسبوك قائلة: ابحثوا عن الألواح السومرية بالذات اللوح 10 و11 فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات.

وتابع التقرير أن منشورات العمروسي أثارت رد فعل واسعة على مواقع التواصل في مصر.