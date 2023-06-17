الأهلي يواجه الدفاع الجوي وديا استعدادا لمباريات الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية اليوم السبت أمام فريق الدفاع الجوي على ملعب “التتش” بالجزيرة في بداية استعداداته لمباريات الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب دوري ابطال افريقيا يوم الأحد الماضي على حساب الوداد المغربي ليحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وتنطلق المباراة الودية بين الأهلي وفريق الدفاع الجوي في الساعة الرابعة عصر، وتذاع المباراة حصريًا على قناة النادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يعتمد فريق الأهلي في المباراة على اللاعبين البدلاء وبعض لاعبي فريق الشباب، بسبب حصول لاعبي الأهلي الأساسيين على راحة سلبية تمتد 7 أيام.

ويتولى سامي قمصان، المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي، القيادة الفنية للفريق في مباراة الدفاع الجوي في ظل عدم تواجد مارسيل كولر في القاهرة، حيث تواجد في سويسرا لقضاء إجازة عائلية بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويصل “كولر” إلى القاهرة مساء اليوم السبت، على أن يبدأ الفريق تدريباته الجماعية غدًا، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

ويستأنف الأهلي مبارياته بعد التوقف بمواجهة حرس الحدود، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.