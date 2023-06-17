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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كاف" يحدد موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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يترقب النادي الأهلي المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى التي من المنتظر أن تنطلق في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة أقوى 8 أندية في القارة السمراء. 
وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن موعد سحب قرعة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى، وسط حالة من الترقب على الأندية المشاركة في البطولة الجديدة التي ستكون جوائزها المالية كبيرة جدا.
وقالت صحيفة "LE360" إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 15 يوليو المقبل موعدًا لإجراء قرعة دوري السوبر الأفريقي على أن تنطلق المنافسات يوم 20 أكتوبر 2023.
وقالت الصحيفة أن دوري السوبر الافريقي "السوبرليج" سيشهد مشاركة 8 فرق مقسمة على القارة السمراء وفقا للتصنيف وهي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال والرجاء المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وإنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني.
وذكرت التقارير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح امتيازًا للأندية الـ8 التي تشارك في البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بالإعفاء من الدور التمهيدي ودور الـ32 وبداية المشاركة من دور المجموعات بشكل مباشر، لتزامن البطولتين في التوقيت ذاته مع بطولة دوري السوبر الافريقي.

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