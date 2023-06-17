اعتقال متهمين بالتهريب في فاجعة القارب الغارق باليونان

استعرضت فضائية العربية تقريرا عن فاجعة القارب الغارق باليونان.

ووفقا للتقرير اعتقلت السلطات اليونانية 9 أشخاص للاشتباه في تورطهم بتهريب مهاجرين كانوا على متن قارب طوله بين 20 الى 30 مترا ، حيث غرق في عرض البحر قبالة سواحل اليونان ، مما تسبب بمقتل 78 شخصا من بين من كانوا على متنه ، فيما أنقذ خفر السواحل نحو 104 أخرين ، بينما يواصل البحث عن مفقودين .

وأفادت منظمة الهجرة الدولية" نشهد واحدة من اكبر المأسي في البحر المتوسط والارقام التي اعلنتها السلطات مدمرة "، وقالت ان التقارير أولية .

وأكدت أن القارب الذي غادر من ميناء طبرق الليبي كان يحمل على متنه اكثر من 400 شخص ، فيما ذكرت منظمة أوروبية لدعم عمليات الانقاذأن العدد يصل الى 750 شخصا.

وفرت السلطات اليونانية ملجأ مؤقتا للناجين حتى انتهاء عمليات البحث وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا لاحقا، فيما ينتظر ذوو المفقودين أي أخبار جديدة عنهم.

فاجعة الغرق أدت الى خروج تظاهرات في أثينا تخللتها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين وطالبت بتخفيف القوانين المشددة للهجرة الى أوروبا التى تدفع كثيرين للمخاطة بحياتهم ، اضافة الى تحرك السريع لمعرفة مصير المفقودين والكشف عن كل من له علاقة بالحادثة خاصة ان القارب كان متهالكا ومحشودا بعدد كبير