غدا.. تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة أمام نظيره منتخب جنوب السودان، والمقرر لها مساء غدا الأحد ، على ستاد القاهرة الدولي، والتي تلعب ضمن المنافسات الودية خلال فترة التوقف الدولي، في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، المباراة أمام جنوب السودان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: هشام صلاح، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، غنام محمد، أحمد زيزو «محمد رضا بوبو».

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، محمود حسن تريزيجيه.

واستبعد روي فيتوريا 6 لاعبين ومنحهم راحة من ودية جنوب السودان وهم محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، عقب خوض لقاء غينيا الأخير بتصفيات أمم أفريقيا.