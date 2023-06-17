أهلي جدة السعودي يغري محمد الشناوي بـ 3 أضعاف راتبه في الأهلي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمي وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفيه الحالية.

وتواصل مسئولو اهلي جدة مع الشناوي خلال الأيام الماضية لمعرفة موفقه تمهيدا لتقديم العرض بشكل رسمي لإدارة النادي الأهلي للتعاقد مع الحارس الدولي.

وكشف مصدر مقرب من محمد الشناوي أن عرض أهلي جدة للحارس الدولي بمقابل مادي ضحم جدا بما يعادل 3 أضعاف ما يحصل عليه في النادي الأهلي سنويا.

وأضاف المصدر لـ "البوابة نيوز" أن محمد الشناوي متردد بشأن العرض السعودي، ولكنه طلب من مسئولي أهلي جدة السعودي مهلة للتفكير وحسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

في المقابل قال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يصل له أي عرض بشأن محمد الشناوي في الفترة الحالية خاصة أن الحارس عقده ممتد مع النادي لمدة موسمين مقبلين ولا يمن التفريط في خدماته.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي تلقى عرضًا وحيدًا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادي النصر السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي ولكن إدارة الأهلي رفضت العرض وتم ترضيت الحارس الدولي ماديًا، باعتباره قائد للفريق وأحد أبناء النادي كما أن الأهلي يرفض التخلي عن محمد الشناوي في ظل ارتباط النادي بمنافسات قوية وصعوبة في الموسم المقبل.

ويرتبط محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعقد حت نهاية موسم 2024 - 2025 ويتقاضى حوالي 11 مليون جنية سنويا بعد تعديل وزيادة قيمة العقده من 8 مليون إلى 11 سنويا.