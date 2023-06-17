أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 219 ألفا و170 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

السبت 17/يونيو/2023 - 09:32 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 219 ألفا و170 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و977 دبابة، و7 آلاف و706 من المركبات المدرعة، و3 آلاف و834 من النظم المدفعية، و609 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و364 من أنظمة الدفاع الجوي، و314 طائرة مقاتلة، و302 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و557 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 520 من المعدات الخاصة، و3 آلاف و364 طائرة مسيرة، وإسقاط 1211 من صواريخ كروز".