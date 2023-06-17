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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصعيد 18 طالبا وطالبة بتعليم الفيوم للتصفيات على مستوى الجمهورية بمسابقة ميكروسوفت

الدكتورة أماني قرني
الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - مركز التطوير التكنولوجي - قسم التدريب "أكاديمية ميكروسوفت" في بطولة مايكروسوفت الدولية 2023 على مستوى الجمهورية، وتم إعلان نتيجة التصفيات النهائية، وفاز 18 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الذي تم تصعيدهم للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية وقدمت رسالة شكر وتقدير للمدربين ومسئولي الأكاديميات والتدريب بالإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف فريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي.

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