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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

25 قتيلا في هجوم إرهابي لـ "داعش" على مدرسة في غرب أوغندا

داعش فى اوغندا
داعش فى اوغندا
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ذكرت الشرطة الأوغندية اليوم /السبت/ أن مسلحين، على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت الشرطة - في بيان أوردته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - أن "عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو أعلنت مبايعتها لداعش الإرهابي، هاجمت مدرسة (لوبيريرا) الثانوية في مبوندوي".
وأوضحت أنه تم العثور على 25 جثة من المدرسة، وتم نقلها إلى مستشفى "بويرا"، وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى.. مشيرة إلى أن جنود من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة "فيرونجا" الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أوغندا الكونغو الديمقراطية داعش