معاونو النيابة الإدارية الجدد يتوافدون على وزارة العدل لأداء اليمين القانونية

بدأ معاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ وأسرهم، فى التوافد على الاحتفالية التى تنظمها لهم وزارة العدل بمقر الوزارة بلاظوغلى لأداء اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل وبحضور المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

وصدر القرار الجمهوري رقم ٢٠٩، ٢١٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعيين عدد من معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مع الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.