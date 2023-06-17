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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

معاونو النيابة الإدارية الجدد يتوافدون على وزارة العدل لأداء اليمين القانونية

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد
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بدأ معاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ وأسرهم، فى التوافد على الاحتفالية التى تنظمها لهم وزارة العدل بمقر الوزارة بلاظوغلى لأداء اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل وبحضور المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

وصدر القرار الجمهوري رقم  ٢٠٩، ٢١٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعيين عدد من معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مع الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الشريعة والقانون هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة كليات الحقوق والشريعة