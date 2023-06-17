القوات الجوية الأوكرانية تشن 17 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

السبت 17/يونيو/2023 - 09:24 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 17 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير مروحية وسبع مسيرات استطلاع روسية.. مضيفة أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت موقع قيادة روسي وخمس وحدات مدفعية وأربع محطات للحرب الإلكترونية.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي شن 33 غارة جوية وأطلق قذائف باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، حيث نفذ الجيش الروسي هجوما صاروخيا على كييف باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ "كاليبر"، موضحة أنه تم إسقاط جميع الصواريخ الروسية.

وفي السياق ذاته، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم السبت، أن قوات كييف تشارك في تحركات نشطة للتقدم على اتجاهات عدة في وقت واحد.

وكتبت ماليار - عبر صفحتها على "تليجرام"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - أن قوات بلادها حققت نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها.. مضيفة أن قوات كييف نجحت في استعادة 100 كيلو متر مربع من الأراضي المحتلة، مشيرة إلى التقدم عدة كيلومترات في باخموت وجنوب غرب دونيتسك.