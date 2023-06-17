مغادرة أولى قوافل حجاج النمسا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

السبت 17/يونيو/2023 - 09:16 ص

غادرت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من النمسا متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أن القافلة انطلقت من مطار فيينا الدولي، وتضم حجاج من مختلف الجنسيات والأعمار.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الإسلامي بفيينا الدكتور أحمد آل مفرح ـ في تصريح للإخبارية السعودية ـ أن المركز عقد محاضرات مخصصة لتعريف الحجاج بمناسك الحج والأطر التنظيمية، وذلك في إطار دوره في نشر الثقافة التوعوية لأبناء الجاليات المسلمة.

