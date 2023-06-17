ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مغادرة أولى قوافل حجاج النمسا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبد العزيز الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من النمسا متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أن القافلة انطلقت من مطار فيينا الدولي، وتضم حجاج من مختلف الجنسيات والأعمار.
ومن جانبه، أكد مدير المركز الإسلامي بفيينا الدكتور أحمد آل مفرح ـ في تصريح للإخبارية السعودية ـ أن المركز عقد محاضرات مخصصة لتعريف الحجاج بمناسك الحج والأطر التنظيمية، وذلك في إطار دوره في نشر الثقافة التوعوية لأبناء الجاليات المسلمة.
 

النمسا جدة مطار الملك عبد العزيز السعودية حجاج