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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

ارشيفية
ارشيفية
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تفيد إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقال مصدر في الوزارة إن "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار".

يشار إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

في أوائل يونيو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.

وحدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، كان يحتمل حدوثه في الخامس من يونيو.

وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".

 

الاقتصاد الأمريكى الرئيس الأمريكي جو باي حجم الدين