انطلاق انتخابات الغرفة التجارية في محافظة دمياط

تنطلق اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط والتي من المقرر أن تشهد إقبالا كبيرا من التجار حاملي السجلات التجارية والمسددين للاشتراك السنوي في الغرفة التجارية حيث سيتم إجراء الانتخابات في مركز شباب مدينة دمياط المعروفة باسم الساحة الشعبية.

ويتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحا بالنظام الفردي في تحالفات حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد وأيمن يوسف رخا والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملا دون استبعاد أيا من المرشحين.

يذكر أنه بلغ عدد المرشحين 15 مرشح لاختيار عدد 8 أعضاء لعضويه مجلس الاداره وهم سلامه مسعد التابعى الجحر ،أحمد عبده احمد ابو شامه ، أحمد عنتر محمد العطوى ، اشرف محمد محمود الحواوشى، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال ، وأيمن يوسف فتحى رخا ،حسن الدسوقى حسن البديويهى ، سامح احمد عثمان زناتى ، سمير شوقى احمد شطا ،محمد عبد اللطيف حسن فايد ، محمد محمد سمير رضا زقطه ، مسعد السيد التابعى الرداد ، وائل على حسن المبشر ،وسام احمد عبد القادر ابو العنين .

وشهدت الايام الماضية حملات دعائية لكافة المرشحين أما بتعليق اللافتات والبانرات في كافة أرجاء محافظة دمياط أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او عن طريق عقد لقاءات مع التجار المسددين في كافة مراكز المحافظة.

