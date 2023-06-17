وفاة مسرب «أوراق البنتاجون» السرية عن 92 عامًا

توفي الأمريكي دانيال إلسبيرج يوم الجمعة عن 92 عاما، والذي اشتهر بكشفه عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت "بأوراق البنتاجون"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتوفي إلسبيرج جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 فبراير، حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه الى أنه "لم يعاني وكان محاطا بعائلته".

في مارس قال إلسبيرج إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

يذكر أن إلسبيرج، الذي ولد في عام 1931، ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأمريكي حيال النزاع في فيتنام.

وكان إلسبيرج محللا في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة "راند كوربوريشن" المرتبطة بالبنتاجون، واشتهر في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاجون" التي كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.