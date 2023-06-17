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السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 94ر108 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 12ر34299 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 25ر16 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 59ر4409 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر93 نقطة، أو 7ر0%، ليصل إلى 57ر13689 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع بورصة وول ستريت الأمريكية ستاندرد أند بورز ناسداك