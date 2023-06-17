مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 94ر108 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 12ر34299 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 25ر16 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 59ر4409 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر93 نقطة، أو 7ر0%، ليصل إلى 57ر13689 نقطة.