بالصور.. هبة طوجي تحتفل بألبومها الجديد في دار الأوبرا المصرية

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل المطربة اللبنانية هبة طوجي بمشاركة الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني وأوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وشهد الحفل أول إطلالة غنائية لهبة طوجي في دار الأوبرا المصرية وأول ظهور جماهيري لها في مصر بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات منذ آخر حفلاتها في القاهرة.

واستهل الحفل بعزف النشيد الوطني المصري على طريقة الموسيقار أسامة الرحباني، واستهلت "طوجي" بدخولها بأغنية "طلعت يا محلى نورها".

وعبرت "طوجي" عن سعادتها للعودة إلى مصر قائلة للحضور: "كتير سعيدة بعودتي لمصر ولي الشرف الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية"، واختارت أن تخطف جمهورها المصري بتقديمها عدة أغنيات باللهجة المصرية، من بينها رائعة "سلم على مصر" والعرض الأول لأغنية "بعد سنين"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومها الجديد.

استمر الحفل أكثر من ساعتين قدمت خلالهما ما يزيد عن 17 أغنية، من بينها "لا بداية ولا نهاية" و"مين اللي بيختار" و"يا حبيبي ضلك حدي" و"بلد التناقض".

واحتفلت هبة طوجي مع محبيها في دار الأوبرا المصرية بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، شهد عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.

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