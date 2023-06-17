بالصور.. هبة طوجي تتألق في دار الأوبرا المصرية بتقديم 17 أغنية

أحيت المطربة اللبنانية هبة طوجي حفلًا غنائيًا للجمهور المصري في دار الأوبرا المصرية.



وشهد الحفل أول إطلالة غنائية لطوجي على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية وأول ظهور جماهيري لها في مصر بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات منذ آخر حفلاتها في القاهرة.



واستهل الحفل بعزف النشيد الوطني المصري على طريقة المايسترو أحمد عويضة والموسيقار أسامة الرحباني قبل أن تصعد هبة طوجي على المسرح بدخولها بأغنية "طلعت يا محلا نورها".

وعبرت طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر قائلة للحضور: "كتير سعيدة بعودتي لمصر ولي الشرف الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية"، واختارت هبة أن تخطف جمهورها المصري بتقديمها عدة أغنيات باللهجة المصرية، من بينها رائعة "سلم على مصر" والعرض الأول لأغنية "بعد سنين"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومها الجديد.

وأخذت هبة الحضور في رحلة موسيقية استمرت أكثر من ساعتين قدمت خلالها ما يزيد عن 17 أغنية، من بينها "لا بداية ولا نهاية" و"مين اللي بيختار" و"يا حبيبي ضلك حدي" و"بلد التناقض".



واحتفلت هبة طوجي مع محبيها في دار الأوبرا المصرية بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، شهد عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.



ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.