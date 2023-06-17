هاني فرحات بعد نجاح «مشواري»: محمد منير المطرب العربي الأول

تحدث المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل "مشواري" الذي أقيم مساء الليلة الجمعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكريم رحلة الفنان محمد منير عن ردود الأفعال بعد الحفل التي بدلت تعبهم خلال الفترة الماضية إلى فرحة كبيرة.

وتابع هاني في بيان صحفي، لأننا بالفعل كنا نرغب في تقديم حفل جديد، ولذلك حرصنا على الاستعانة باوركسترا ضم عازفيين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين على جوائز جرامي، وهذه المرة الأولى التي تحدث لمطرب عربي.

وأضاف «فرحات»: "محمد منير كان مستمتعًا في البروفات من شكل الموسيقى وكان منسجمًا مع كل أغنية وروح الفريق التي سيطرت على صناع العمل السبب الرئيسي في نجاحه".

واختتم هاني فرحات حديثه قائلًا: "كسبنا التحدي وهذا يدفعنا إلى مزيد من تقديم التجارب الجديدة في الموسيقى في ظل دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على تقديم احتفالات ضخمة في المملكة العربية السعودية".