وائل الدسوقي لـ«صالون التنسيقية»: يجب أن يكون هناك جهة واحدة معتمدة لريادة الأعمال

أكد الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أنه يجب أن يكون هناك جهة واحدة معتمدة لريادة الأعمال وأن يكون التعامل معها وحدها.



جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال».

وأضاف، أن رائد الأعمال يجب أن يكون مبتكر وأن يتسم بالجرأة، مشيرًا إلى أن الشباب يحتاجون إلى مظلة تعطيهم تصريح للعمل لحين إصدار التراخيص اللازمة لهذه الشركات، ويجب أن يكون التصريح ملزم لكل الجهات، قائلًا: «لو كررنا التجربة على مرات متتالية بتأسيس شركات وتقوية قطاعات معينة سيتقدم هذا الملف بشكل كبير».

وأشار إلى أن هناك جزئين أحدهما لمساعدة التراخيص والأخر توفير البيانات فيجب علينا وضع معلومات كل الشركات حتى يستطيع أي مستثمر جديد الاطلاع عليها ويجب علينا إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات لأنه لو جاء مستثمر جديد يفتتح شركة ووجد مشاكل في الترخيص سيصاب بالإحباط .

‎أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامية نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

‎يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

