هبة زكي لـ«صالون التنسيقية»: خطة شاملة تستهدف دعم رواد الأعمال وزيادة الشركات الناشئة

قالت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط: "إن الدولة المصرية تضع الشباب نصب أعينها، وفي وزارة التخطيط تم تشكيل وحدة رواد الأعمال تهدف إلى ازدهار الشركات الناشئة، وهذا العمل يشعر به الشباب وتم عقد أكثر من اجتماع داخل وحدة رواد الأعمال وسنخرج بنتائج مهمة نهاية شهر يونيو".

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني والتي تناقش «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال»

وتابعت: "قمنا بوضع خطة شاملة من كل الجوانب تستهدف رواد الأعمال والبيئة الحاضنة لرواد الأعمال ودعم صانع القرار ليستطيع اتخاذ قرارا يدعم ريادة الأعمال" .

وأضافت الدكتورة هبة زكي، أنه تم وضع خطط تستهدف ثلاثة قطاعات، حيث زيادة رواد الأعمال أصحاب الشركات وزيادة عدد مسرعات الشباب من خلال رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أهمية وضرورة سرعة تطبيق التحول الرقمي، قائلة: قمنا بالتعاون مع الأكاديمية العربية ونستهدف بداية مرحلة الاحتضان في القريب العاجل، ويجب على الجامعات أن تهتم بهذا الملف اهتماما كبيراً لاذهار رواد الأعمال، والحكومة تسمع للشباب ولا يوجد أي فجوة بينهما، بل أن الشباب أصبح مشاركا مع الحكومة ونسعى داخل وحدة ريادة الأعمال لمعرفة مطالب الشباب، كما نسعى لجذب كثير من المساهمين وزيادة الشركات الناشئة واستمرارها" .

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.