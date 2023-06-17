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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سيارة مسرعة تصدم 20 شخصًا في سويسرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة السويسرية، يوم الجمعة، أن سيارة صدمت مجموعة من 20 شخصًا ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف على بعد نحو 15 كيلومترا من جنوب شرق بازل.

وتم نقل مصابين اثنين من بين الستة إلى المستشفى بمروحية.

ولم تفصح الشرطة عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يشتبه في أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أي دوافع أخرى، علما أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في الواقعة.

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