بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلَقَت البورصة المغربية يوم الجمعة على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.59%، عند 11.452،87 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.56% ليستقر عند 930،98 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ارتفاعًا بنسبة 0.86% بمجموع 854،26 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.62% بمجموع 10.564،9 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 119 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 591 مليار درهم مغربي.