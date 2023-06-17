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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 11 شخصًا في مالي إثر جنوح مروحية تابعة للأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 11 شخصًا كانوا على متن مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، إثر جنوحها خلال هبوطها في منطقة جاو شمال شرق مالي.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة، أن رياحًا عاتية أدت إلى انقلاب المروحية التي كان على متنها عشرة ركاب، إضافةً إلى طاقم مكون من أربعة أفراد، على مدرج مطار جاو، مؤكدةً أن اثنين في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم طفيفة.

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