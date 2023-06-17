الكهرباء: نجحنا في مضاعفة إنتاجنا خلال الـ9 سنوات الماضية.. خبراء: التطور الذي حدث في مجال الكهرباء له فوائد عديدة.. ولابد من زيادة الطاقة الشمسية والرياح خلال المرحلة المقبلة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة نجحت في مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ عام 2014، مشددًا على أهمية وجود خطوط لنقل الكهرباء.

وأضاف «حمزة»، خلال تصريحات تليفزيونية، كان لدينا 3 آلاف كيلو متر من الخطوط الهوائية ذات جهد 500 كيلو فولت، والآن أصبح لدينا 7 آلاف كيلو متر من الخطوط الهوائية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، «كما تم مضاعفة المحطات الكهربائية 4 مرات ونصف أدى ذلك إلى استقرار التيار الكهربائي، وعدم التذبذب التيار والقضاء على مشكلات خفض الجهد خاصة في محافظات الصعيد».

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن هناك طفرة كبيرة حدثت خلال السنوات الأخيرة في مجال الكهرباء مما جعل الحمل ينخفض خاصة وأن الكهرباء تعاني منذ فترة زمنية بسبب الحمل الزائد وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر مما جعل هناك ضرور لتطوير منظومة الكهرباء بشكل كامل.

وأضاف عبده، أن التطور الذي حدث له فوائد عديدة من بينها زيادة الصادرات الكهربائية للخارج للدول العربية مثل الأردن والسعودية وغيرهما من الدول التي نصدر لها كهرباء، خاصة وأن تلك الصادرات لها أهمية كبيرة لأنها توفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الثلاثين جنيهًا موضحًا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على توفير العملة الصعبة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن خطوة زيادة إنتاج مصر من الكهرباء خطوة مهمة للغاية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها في مجال الطاقة لذلك لابد وأن يكون لدينا خطوات جادة وفعالة خلال الفترة المقبلة لزيادة إنتاج الكهرباء السنوات المقبلة.

وأضاف «نعمان»، لابد وأن يكون لدينا سيستم ونظام جديد لزيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والاعتماد عليهما بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة إلى جانب تعميم تجربة الطاقة الشمسية في المصانع والهيئات والمباني الحكومية خاصة وأن تلك التجربة نجحت بشكل كبير في الأماكن التي تم تركيب الطاقة الشمسية بها، إلى جانب العمل على دعم المصانع والشركات في تشغيل الطاقة الشمسية.