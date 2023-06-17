عضو اللجنة الفنية بالزمالك: مددنا عقد الجزيري وسنجدد لرباعي الفريق

أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أن النادي قام بتمديد عقد سيف الدين الجزيري لموسم إضافي.

وكتب ميدو عبر حسابه بتويتر اليوم، حمزة المثلوثي وسيف جعفر في الطريق للتجديد إن شاء الله، وسنتعاقد مع اللاعبين في المراكز بالمواصفات التي طلبها أوسوريو مدرب الزمالك .

وتابع ميدو، هناك مفاوضات متقدمة بالفعل مع عدد من اللاعبين، إن شاء الله يكونوا إضافة قوية للفريق مع عودة المعارين، وأول مهمة بعد غلق باب الانتقالات التجديد لمحمد صبحي وأحمد فتوح .

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.