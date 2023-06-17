اليوم.. منافسة ساخنة في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

يتوجه 26 ألف تاجر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية، بمحافطة كفر الشيخ، من المسددين للاشتراكات حتى نهاية العام 2022، الذين يحق لهم التصويت.

وتُجرى الانتخابات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الخامسة مساء اليوم السبت، في 13 لجنة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا، من خلال قائمتين، واثنين من المستقلين، لاختيار 8 من بينهم فقط، للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة لفترة جديدة تستمر 4 سنوات، بعد تنازل 7 مرشحين على فترات متقاربة.

ويتنافس في الانتخابات قائمتين إحداهما تضم رئيس الغرفة الحالي حاتم عبدالغفار والأخرى نائب رئيس الغرفة محمود مسعود.

وتضم قائمة، «الشهبندر»، كلاً من: أسامة عتمان عبد الحميد، حاتم السعدي محمود عبد الغفار، حجازي محمود حجازي الشراكي، عبد العال يوسف عبد العال سليمة، علاء إبراهيم على حسن ريحان، فؤاد محمد فؤاد عمرو، محمد السيد محمد البيلي الجراحي، محمد صلاح حسن دشيشة.

أما قائمة «الأمانة»،فتضم كلاً من : أحمد عبد الحليم شعيشع مندور، أحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، علاء حسن حسن مطر، محمد محمود السيد محمد، محمود عبد الوهاب محمد مسعود، محمود محمد علي أبو شعيشع فودة، نبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن.

أما المرشحان المستقلان في هذه الانتخابات هما: أحمد ظريف أحمد سلامة، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة.

82

FB_IMG_1686951027761

79

77

FB_IMG_1686950912802