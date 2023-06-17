تعطل خدمات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستجرام» حول العالم

تعاني منصة "ميتا"، التي تضم تطبيقات فيس بوك وماسنجر وإنستجرام وواتساب، من مشاكل عديدة تواجه مستخدموها في جميع أنحاء العالم. يواجه بعض المستخدمين مشاكل خطيرة حيث يجدون صعوبة في الوصول إلى الأنظمة الأساسية وإرسال الرسائل.

وسجّل موقع Downdetector العديد من الشكاوى من مستخدمين في العديد من دول العالم، حيث أبلغ أكثر من 12000 مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى فيس بوك، وأوضح الموقع أن 57٪ من المتأثرين بالعطل غير قادرين على إرسال الرسائل على التطبيق، فيما أبلغ 29٪ منهم بأنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق، واشتكى 14٪ منهم بأنهم يعانون من عدم القدرة على إرسال الرسائل الصوتية على واتساب.

وكانت مصر من الدول المتضررة من تعطل أنظمة ميتا حيث واجه المستخدمين بعض المشاكل، بما في ذلك عدم القدرة على إرسال الرسائل الصوتية. وعادت خدمات ميتا إلى العمل تدريجيًا دون تعليق يذكر من الشركة.