تصفيات يورو 2024| منتخب إنجلترا يمطر شباك مالطا برباعية نظيفة

اكتسح منتخب إنجلترا، نظيره مالطا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

قص فيرديناندو أباب لاعب منتخب مالطا شريط الأهداف لصالح المنتخب الإنجليزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء.

وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 28، حيث ارتدى لاعب ليفربول القميص رقم 10 لأول مرة في تاريخه مع منتخب الأسود الثلاثة، وذلك قبل أن يحرز هاري كين ثالث الأهداف في الدقيقة 31، وكذا كالوم ويلسون في الدقيقة 83 من ركلة جزاء أيضًا.

وبهذه النتيجة، حافظ منتخب إنجلترا على صدارته للمجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 9 نقاط، متفوقًا على إيطاليا صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.