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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024| منتخب فرنسا يقسو على «جبل طارق» بثلاثية

مباراة منتخب فرنسا
مباراة منتخب فرنسا ضد جبل طارق
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حقق منتخب فرنسا، فوزًا ثمينًا على نظيره جبل طارق بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الغارفي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

افتتح المنتخب الفرنسي التهديف عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة منذ بداية اللقاء، برأسية من كرة عرضية من زميله كينجسلي كومان، ليصبح مهاجم ميلان الإيطالي أكبر لاعب يسجل في تاريخ منتخب فرنسا في عمر 36 عامًا و8 أشهر.

وأضاف القائد كيليان مبابي، الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء، ليصل إلى هدفه رقم 12 مع منتخب الديوك هذا الموسم.

وفي الدقيقة 75، أضاف لاعب منتخب جبل طارق أيمن مويلحي، الهدف الثالث لمنتخب فرنسا عن طريق الخطأ في مرماه.

وبذلك الفوز، انفرد منتخب فرنسا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024 برصيد 9 نقاط.

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