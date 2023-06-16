فرنسا تدين الضربات الروسية ضد أوكرانيا

أدانت فرنسا مساء اليوم الجمعة ( 16 يونيو) بأشد العبارات الموجة الجديدة من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف. وقالت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة آن كلير لوجوندر في بيان- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه -بأن فرنسا ترى في هذه الضربات مرة أخرى أن روسيا استهدفت عمدا البنية التحتية المدنية والمباني السكنية الأوكرانية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وكما أشارت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، مرارًا وتكرارًا، إن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب. وأعلنت بأن فرنسا ستواصل تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.