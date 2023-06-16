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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث فرص تمويل مشروعات خفض الكربون

الوزير مع وفد بنك
الوزير مع وفد بنك نيويورك ميلون إنترناشيونال
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً مع  هاني قبلاوي، رئيس بنك "نيويورك ميلون إنترناشيونال" والسيدة غادة قنديل مدير عام البنك وعدد من مسئولي القطاعات  بالبنك. وتناول اللقاء جهود وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي، حيث اكد الملا اهمية النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر   للاسراع بجهود قطاع الطاقة نحو التحول إلى مصادر منخفضة طاقة الكربون.  مشيراً الي الدور المهم لمؤسسات التمويل الدولية في هذا الإطار لتوفير التمويل الميسر والسريع لدعم الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التي يحتاجها العالم للنمو والازدهار بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الكربون.

و رحب  رئيس البنك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وبحث الفرص والمشروعات التي يمكن  أن يساهم في تمويلها في مجال خفض الانبعاثات.

نيويورك ميلون إنترناشيونال خفض الانبعاثات