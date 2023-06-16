ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"فيتول العالمية" تتطلع لتوسعة نشاطها في مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمي للطاقة

الوزير مع رئيس فيتول
الوزير مع رئيس فيتول العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،  جلسة مباحثات مع  راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تجارة البترول والغاز.

و استعرض  الوزير الفرص المتاحة لتعزيز سبل التعاون بين الشركة وقطاع البترول المصري، خاصة في ظل دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وما تحقق من طفرة في الصادرات ، ولاسيما من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. 
ومن جانبه أكد  هاردي على أهمية الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، معرباُ عن تطلع مجموعة فيتول للتوسع في نشاطها في مصر في ظل الفرص المتاحة بالسوق المصري وما يتمتع به قطاع البترول من إمكانات وبنية تحتية متطورة تعزز من أهمية دور مصر كحلقة الوصل المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط.

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز فيتول العالمية