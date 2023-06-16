تجاوز عدد سكان كندا 40 مليون نسمة وفقا لإعلان هيئة الإحصاءات الكندية اليوم الجمعة.

وتستخدم "ساعة السكان" التابعة لوكالة الإحصاء الفيدرالية نموذجًا لتقدير عدد سكان كندا في الوقت الفعلي. ووصل العداد إلى علامة 40 مليون قبل الساعة 3 مساء اليوم.

وقال كبير الإحصائيين بالهيئة الكندية أنيل أرورا في بيان إعلامي: "هذا معلم مثير لكندا". "إنها إشارة قوية إلى أن كندا لا تزال بلدا ديناميكيا ومرحبا ومليئا بالإمكانيات".

ويبلغ معدل النمو السكاني في كندا حاليًا 2.7 في المائة. هذا هو أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 1957، عندما كانت كندا في منتصف فترة ازدهار المواليد بعد الحرب، وفقًا لإحصاءات كندا.

وقال ماتي سيمياتيكي مدير معهد البنية التحتية والأستاذ في قسم الجغرافيا والتخطيط في جامعة تورنتو، إن المعلم السكاني يمثل فرصًا وتحديات لكندا.

وأضاف "هذا اعتراف بأننا دولة تنمو منذ بعض الوقت، وأننا دولة تواصل جذب الناس وهي مكان جذاب للقادمين الجدد".

وارتفع متوسط سعر المنزل الكندي المعاد بيعه أربعة أشهر متتالية هذا العام، وفقا لجمعية العقارات الكندية. وبلغ متوسط سعر بيع المنزل في أبريل - الشهر الذي تتوفر عنه أحدث البيانات - 716 ألف دولار.