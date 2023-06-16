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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

الوزير مع رئيس بيكر
الوزير مع رئيس بيكر هيوز
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الشركات العالمية والمؤسسات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن في إطار  البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر  ، حيث عقد الملا لقاءاُ مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.  
و تم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة في مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 
كما تناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه  بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية والذي يعكس التكامل وتضافر الجهود في هذا الشأن بين الكيانات المختلفة للقطاع بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الأجنبية .

البترول والغاز الغاز بيكر هيوز خفض الانبعاثات