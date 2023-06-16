بالصور.. ندوة عن قانون المحليات بإدارة شباب أجا

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ندوة تثقيف سياسي بعنوان “حلقات نقاشية لمناقشة قانون المحليات”، بمركز شباب ميت معاند التابع لإدارة شباب اجا.

جاء ذلك بحضور علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا، والدكتور محمد حجازي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرا بالندوة، و دولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب أجا، و وليد فتحي المدير التنفيذي بالمركز.

فيما تمحورت الندوة والحلقات النقاشية حول مناقشة قانون المحليات بمراكز الشباب، مع الشباب المشاركين للتعرف على القوانين واللوائح التي تحكم حياتهم اليومية. وتساعد هذه الحلقات على تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة السياسية.

كما تضمنت حلقات النقاش هذه عدة محاور منها: تعريف بالقانون، و يتم في هذا المحور توضيح مفهوم القانون وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، وكيفية تطبيقه والالتزام به، بالإضافة إلى التعريف بقانون المحليات: يتم في هذا المحور توضيح مفهوم قانون المحليات وأهميته في تنظيم الحياة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الندوة أيضا مناقشة مواد القانون: يتم في هذا المحور مناقشة مواد القانون وتفسيرها وتوضيح ما يتعلق بها من حقوق وواجبات للمواطنين والجهات المعنية، وفى ختام الحوار والنقاش فتح باب الحوار والنقاش بين الشباب حول قانون المحليات.

يأتي تنفيذ الندوة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا.

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