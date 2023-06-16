كندا تعزز انتشار الناتو في لاتفيا

أعلنت أنيتا أناند وزيرة الدفاع الكندية، اليوم الجمعة، إن بلادها ستعزز قوتها في لاتفيا بنشر 15 دبابة من طراز "ليوبارد تو أيه فور إم" كجزء من جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبناء لواء قادر على القتال في دولة على الحدود مع روسيا.

جاء ذلك خلال بيان علي الموقع الالكتروني للحكومة الكندية.

واختتمت الوزيرة زيارة ناجحة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وخلال زيارتها، شاركت في الاجتماع الثالث عشر لمجموعة الاتصال التي شكلتها واشنطن العام الماضي لتنسيق المساعدات الغربية لكييف، واجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، ناقشت الوزيرة ونظرائها من الحلفاء قمة الناتو القادمة في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، وعمل الناتو المستمر لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي.