“يوم ١٣” يكسر حاجز الـ 30 مليون جنيه إيرادات

يواصل فيلم “يوم ١٣” تفوقه في شباك تذاكر الأفلام في دور العرض السينمائية وكسره للأرقام، حيث نجح أمس في كسر حاجز الـ 30 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه في عيد الفطر.

وسافر مؤخرًا النجم أحمد داود في جولة ترويجية لفيلم يوم 13 وحضر خلالها العرض الخاص للفيلم في الرياض بالمملكة العربية السعودية ودبي، ولاقى الفيلم استقبال جماهيري كبير وحظى بإعجاب الجمهور والعديد من الآراء الإيجابية.

يعتبر يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D ، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.