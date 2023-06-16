غدا .. مؤتمر صحفي للبرتغالي روي فيتوريا

يعقد البرتغالي، روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا غدا السبت بستاد القاهرة الدولي وذلك للحديث عن مباراة جنوب السودان الودية المقرر إقامتها بعد غد.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها بعد غد الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة.

اللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.