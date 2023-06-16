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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد فايز فرحات: الحوار الوطني شهد توافقا فيما يخص «المحليات»

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات
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قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني شهد توافقا فيما يخص عمل المحليات، مع التأكيد على ضرورة عودة المجالس المحلية باعتبار كونها مستوى مهم داخل العمل السياسي والتنموي والإداري، وبالتالي فيجب عودة إجراء تلك الانتخابات.

وأضاف «فرحات» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية إكسترا لآيف، أن عودة إجراء انتخابات المحليات مرهونا بالأساس من الانتهاء من الحوار الوطني، والوصول إلى مخرجات محدده فيما يتعلق بهذه القضية الهامة والتي تخص كافة المواطنين.

وأوضح أن أهم قضية جرى نقاشها فيما يخص المحور الاقتصادي كانت قضية التصنيع، حيث أن مثل تلك القضية مهمة في مسار عملية التنمية في مصر، حيث أن هناك تركيز خلال الفترة ما بين 2014 وحتى الآن على تهيئة البنية التحتية، لكن هناك إرادة للانتقال إلى عملية التصنيع، حيث أن الانتقال إلى التصنيع المزمع إنجازه خلال الفترة المقبلة سبقه إرادة حقيقية وقوية من قبل القيادة السياسية.

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