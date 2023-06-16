غدا.. 13 مرشحا فى انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

تنطلق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء غدا السبت في الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء لانتخاب 7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023/2027.

يخوض الانتخابات 13 مرشحا، وبلغ عدد من لهم حق التصويت الفان و754 ناخبا، موزعين على 4 لجان بالمدن الآتية : اللجنة الرئيسية بمدينة طور سيناء ومقرها الغرفة التجارية بمدينة طور سيناء ، واللجنة الفرعية بمدينة شرم الشيخ ومقرها مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة، و اللجنة الفرعية بمدينة رأس سدر ومقرها مجلس مدينة رأس سدر ، ويجرى الانتخاب فيها لتجار بمدن رأس سدر وابوزنيمة وابور ديس، و اللجنة الفرعية بمدينة دهب ومقرها مجلس مدينة دهب ويجرى الانتخابات فيها بمدن دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.



كانت لجنة الجدول بالمحافظة قد أعلنت أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء 13 مرشحا..شملت أسماؤهم: هشام محمد سليمان خضير وشهرته "هشام خضير"، وعادل عبد السميع النجار وشهرته "عادل النجار"، و محمد عبده حامد، ومحمد عبد الله حسن، وحاتم السيد السيد أبو صير وشهرته "الدكتور حاتم" ، وحنا رمسيس عازر وشهرته "أسامة فضة"، و عيد محمد محمد وشهرته "عيد أبو خالد" ، و مصطفى عبدالله محمد عبد الله وشهرته "مصطفى واصل" ، وخالد محمد على عبد الرازق وشهرته "خالد الرويعى" ، و هيثم محمد فرج مصطفى وشهرته "هيثم مصطفى"، و محمد ربيع محمد علي، وعوض باشا عسران، و سليمان جمعه مبارك.



