وكيل شباب شمال سيناء يهنئ فريق قادرون باختلاف بالفوز

هنأ إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء فريق نادي قادرون باختلاف بشمال سيناء في أولي مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للصم ,بعد تغلبه على فريق الإيمان بخمس أهداف مقابل هدفين، والتي تنظمتها، اللجنة البارالمبية المصرية ،وأقيمت المباراة ،علي أرض ملعب مركز شباب زينهم بالقاهرة .

أكد وكيل الوزارة ،أن رعاية الموهوبين رياضيا وفنيا من ذوي الهمم علي رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلي أن النتائج التي يحققها الأبطال, يبرهن علي أنهم ثروة مصر الحقيقية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم وحرصها الدائم علي دعمهم ورعايتهم.

وأعرب عبدالوهاب عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء شمال سيناء

وأكد أن دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة تلقي اهتمام كبير من قبل الرياضيين، حيث لا يوجد فرق بين رياضي معاق، ورياضي سليم بل أن الإثنين مصريين يرفعان العلم المصري.