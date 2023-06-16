حزب صوت الشعب ينظم لقاءات جماهيرية بمحافظات الصعيد

عقد الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب ، عدة لقاءات جماهيرية بمحافظات الصعيد ، وذلك في إطار استكمال تشكيلات المراكز بالمحافظات، والاستماع الي رؤية المواطنين حول الملفات ذات الأولوية لهم .

وبدأ جولاته بمحافظة سوهاج، تحديدًا بقرية " أبو دومة " في ضيافة النائب السابق " مصطفى أبو دومة"، وذلك بحضور "جمال ذكي " نائب رئيس الحزب، وشهد اللقاء حشد جماهيري واسع.

وتضمن اللقاء مقابلة أهالي و عائلات قرية أم دومة بسوهاج، للحديث عن أهداف ورؤي الحزب وكذلك التفاعل حول آرائهم وتوصياتهم في الكثير من القضايا والملفات كمواطنين.

ثم انتقل بدران إلى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا في ضيافة النائب "ماجد طوبيا "الامين المساعد بأمانة محافظة قنا والمستشار " باسم جمال " أمين قنا ، وذلك بحضور كلاً من الأستاذ " علي فهمي " و الأستاذ "مصطفي الصادق" الأمناء العام المساعدون بالمركزية .

كما شارك في اللقاء الجماهيري كلاً من النائب " أحمد ياسين" ، والنائب " شعبان شيخون"، وائل صلاح، والدكتور محمود النجار، الامناء المساعدين بأمانة قنا ، و" أحمد مبارك" أمين التنظيم بقنا ، و محمد فتحي أمين شباب قنا، و عمرو الزمار أمين العمل الجماهيري بقنا ، و نجاح فداء أمينة المرأة لأمانة قنا، وعدد من قيادات الحزب بأمانة قنا ومراكزها .

وتضمن اللقاء حوار مفتوح بين اعضاء وقيادات الحزب ورؤيتهم لخطة عمل الحزب للمرحلة المقبلة .

كما شمل اللقاء توصيات الأهالي والمواطنين حول الملفات ذات الأولوية للمواطن بمحافظة قنا.

وعلي هامش اللقاء أكد "بدران " أن الحزب مستمر في تحقيق حلم شباب وطني لديه أمل في التغيير برؤية وطنية ورغبة صادقة دون أي مصالح أو اعتبارات شخصية ، وأن الحزب لديه رغبة في الوصول بمصداقية لكل شبر علي أرض مصر والاستماع لكل مواطن يمكننا الوصول له ، واحداث فارق في حياته بالدمج بين أحلامه ورؤي الوطن بخطوات أكثر واقعية عن طريق الدفع بمشروعات في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والرياضية والتعليمية.

وأشار رئيس الحزب انهم يسعوا لتغيير شكل الحياة السياسية بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وطموحات وأحلام المواطن في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، بجهود شباب وطني مخلص لم يلوِث ولم يُلوث ، ويعملوا علي ترسيخ تجربة شبابية تسعي للتغيير من خلال أفكار ومشروعات بناءه تصب في اهتمامات المواطن وبناء قدراته في المرحلة المقبلة .