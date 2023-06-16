تصفيات يورو 2024.. أرنولد في مركز جديد بتشكيل إنجلترا أمام مالطا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مالطا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

ويحل منتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره مالطا، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هاري كين هجوم منتخب الأسود الثلاثة أمام مالطا، بمعاونة جيمس ماديسون وبوكايو ساكا.

وقرر ساوثجيت، الدفع بظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، كلاعب خط وسط أمام مالطا، كما يشارك في الفترة الأخيرة مع الريدز كمتوسط ميدان بقرار من المدرب الألماني يورجن كلوب.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: تريبيير - ماجواير - جيهي - شاو

خط الوسط: أرنولد - رايس - هيندرسون

وفي الهجوم: ساكا - هاري كين - ماديسون.

ويتصدر منتخب إنجلترا، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 6 نقاط متفوقًا على إيطاليا الوصيف حتى الآن بـ3 نقاط، ومقدونيا الشمالية ثالث الترتيب بنفس عدد النقاط، ثم أوكرانيا ومالطا بلا نقاط.