بورصة هوليود..  إيرادات Spider-Verse 2 تتخطى ميزانيته بـ3 مرات

الجمعة 16/يونيو/2023 - 11:39 م

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Spider-Man: Across the Spider-Verse”، تصدر إيرادات شباك التذاكر عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية ٣٢٠ مليون دولار، جمع منها ٢٣٢ مليونا في الصالات الأمريكية و٨٨ مليونا في السوق الأجنبية.

تدور الأحداث بعد مرور فترة طويلة، يتلقى مايلز موراليس زيارة جديدة من جوين ستيسي، ومعًا ينطلق الثنائي في مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر والأعداء عبر عالم العنكبوت.

صدر الجزء الأول قبل ٥ أعوام ودارت أحداثه حول حياة المراهق (مايلز مورالز) داخل مدينة (بروكلين)، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.