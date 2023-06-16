تصفيات يورو 2024.. مبابي يقود هجوم منتخب فرنسا أمام جبل طارق

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جبل طارق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويحل منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره جبل طارق بملعب ألغارفي، في المباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الديوك، كيليان مبابي رفقة أوليفييه جيرو وكينجسلي كومان وأنطوان جريزمان، ويتواجد عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.

ويبحث المنتخب الفرنسي في هذا اللقاء عن الفوز، من أجل الابتعاد بصدارة المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليونان، هولندا، أيرلندا.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: سامبا

خط الدفاع: بافارد - فوفانا - كوناتي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني - كامافينجا - جريزمان

وفي الهجوم: كومان - جيرو - مبابي.

ويتصدر منتخب فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، ثم اليونان وهولندا ولكل منهما 3 نقاط، ويتذيل منتخبا أيرلندا وجبل طارق الترتيب بلا نقاط.