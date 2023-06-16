اقرأ غدا في "البوابة".. وساطة سلام أفريقية.. قادة 5 دول يزورون أوكرانيا وروسيا لمحاولة إنهاء الصراع

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 17 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتفاق نووى جديد «غير رسمى».. تسوية مرتقبة بين واشنطن وطهران

وساطة سلام أفريقية.. قادة 5 دول يزورون أوكرانيا وروسيا لمحاولة إنهاء الصراع

بوتين ومحمد بن زايد.. لقاء يتوج مسار العلاقات الإماراتية الروسية

الزيارة الثانية خلال عام.. ملفات الحرب ولبنان وسوريا تهيمن على مباحثات بن سلمان وماكرون

الرئيس الفرنسى يلجأ إلى السعودية للضغط على روسيا.. وتهيئة الظروف المواتية لانتخاب رئيس لبنانى

البابا فرنسيس بعد مغادرة المستشفى: ما زلت حيًا

«الصحة العالمية» تنفى وجود فيروس جديد ينتشر فى العالم