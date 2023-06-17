موضة الأزرق السماوي والأخضر النيون يسيطران على إطلالات صيف 2023

الكثير من السيدات يستعدن لاستقبال فصل الصيف بحيوية كبيرة وبعض الحماس لشراء الملابس الصيفية المبهجة والتي تتميز بألوانها المختلفة التى تشعر من يرتديها بالبهجة والحيوية بعكس فصل الشتاء ، ولكى تختار الأنثى الملابس المناسبة يجب أن تطلع على ألوان الملابس النسائية وفقاً لموضة الألوان الجديدة لكل عام.

ومن هنا نقدم إليك أبرز الوان الملابس لصيف 2023

الأخضر النيون

يسيطر اللون الأخضر على ألوان صيف 2023، وخاصة الأخضر النيون، وهو أحد درجات اللون الأخضر، ويمكن تنسيقة مع العديد من الألوان والأفكار، ولكنه تألق هذا العام مع اللون الأزرق الملكى في موضة الأزياء لصيف 2023. كما أن هذا اللون يعد مناسبا للبشرة السمراء والبيضاء.

الأزرق السماوى

ظهر اللون الأزرق السماوى بقوة كبيره هذا العام وخاصة فى الملابس الرسمية للنساء كالبدلة الكاملة والبليزرات التي يمكن تنسيقها مع العديد من الألوان للظهور بإطلالة قوية وناعمة فى آن واحد، ويعد هذا اللون من الإطلالات الهادئة عند رؤيتها وتعطي شعور بالراحة وأصبح لون الموسم.

اللون الأصفر

هيمن اللون الأصفر بقوة كبيرة فى موضة الأزياء لصيف 2023، حيث يعتبر الأصفر من الألوان الزاهية التي تعطى من يرتديها شعور بالحيوية، كما أنها تناسب البشرة السمراء والخمرية بشكل كبير وتعطى ضوء قوى للوجة حين ارتدائها.

اللون البرتقالي

احتل اللون البرتقالي بدرجاته المتعددة موضة الصيف لعام 2023 ويتميز اللون البرتقالى بأنه يناسب جميع أنواع البشرة كما يسهل تنسيقه مع العديد من الألوان، وظهر منه الفساتين والبدل الكاملة والقميص القطن وغيرها من القطع. ويعرف اللون البرتقالى بأنه لون الانتعاش والتوهج.

اللون الأبيض

يعد اللون الأبيض من الألوان التى لا غنى عنها فى فصل الصيف، فدائما ما يعطي اللون الأبيض شعور بالراحة والملائكية، ويمكن تنسيقه مع جميع الألوان، كما أنه يتسم بالبساطة والأناقة والرقى معا. ويعد اللون الأكثر ظهورا هذا العام 2023.