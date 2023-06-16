إحباط محاولة تهريب شيش إلكترونية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على احدى الرحلات اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة اسماء محمد إبراهيم مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

قام أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ بتكليف شيماء علي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣١٢ عبوة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، قام بالجرد والتحريز سيد فؤاد و شيماء علي مأمورى الجمرك .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.