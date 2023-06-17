تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 17 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية سوف تجد نفسك أمام خيار صعب جداً بسبب بعض المستجدات التي تطرأ على صعيد العمل، وسوف تشهد حياتك المهنية والعاطفية الكثير من التطورات التي تشعرك بالقلق في هذه الفترة، عليك اعادة حساباتك ومراجعة نفسك هذه الفترة.

برج الثور

من الناحية المهنية سوف تشهد هذه الفترة شراكة جيدة مع شخص صاحب منصب كبير، وسوف تتلقى اتصال من صديق يخبرك بنيته زيارتك وقضاء وقت معك، وسوف ترحب به وتشعر بالسعادة بسبب هذه الزيارة، هناك أمر يزعج الشريك في تصرفاتك عليك الانتباه ومناقشة الأمر معه، من الناحية الصحية لا تتجاهل أي علامة في جسدك وانتبه لصحتك أكثر.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية سوف تصادف اليوم بعض العراقيل والمشاكل في مكان العمل، لكنك تتصرف بهدوء وهو ما يساعدك على تجاوز هذه العراقيل بدون أي تداعيات على العمل، هناك الكثير من النشاطات على صعيد العائلة، وتشعر بالسعادة بسبب هذه النشاطات، حيث انها تساعدك على الخروج من توتر العمل وما يشهده من عراقيل، أما من الناحية الصحية نظم أوقات النوم.

برج السرطان

من الناحية المهنية سوف تطرأ الكثير من التغييرات على صعيد العمل، ولا أحد يحب التغيير لكن هناك الكثير من التغيرات التي تحمل نتائج ايجابية لذلك انتظر هذه النتائج ولا تستعجل، أما من الناحية الصحية سوف يمر احد افراد اسرتك بوعكة صحية تتطلب تواجدك معه في اغلب الاوقات، عليك تنظيم وقتك ما بينه وبين العمل، أما من الناحية العاطفية أنت والشريك تخططان للسفر في بداية شهر آب.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تحمل هذه الفترة الكثير من الامور الايجابية والسعيدة، وتحاول مساعدة أحد الأصدقاء ودعمه بشكل كبير، أنت تراهن على نجاح أمر معين بالرغم من أن من حولك لا يوافقونك الرأي، إلا أنك تملك ثقة كبيرة تشعرك بأنه سينجح، من الناحية العاطفية إن علاقتك بالشريك جيدة لكن لكل منكما انشغالاته في هذه الفترة التي تجعل من الصعوبة التقائكما.

برج العذراء

من الناحية المهنية إنها فترة ليست جيدة، تمر بتجربة سيئة جدًا وخاصة في مجال العمل، تشعر بعدم رغبة للعمل او خوض بعض النقاشات المتعلقة بهذه التجربة، لا تستسلم بسهولة وحاول تجاوز هذه المرحلة، حاول منح نفسك فترة من الاسترخاء وفي حال شعرت بأنك شديد التوتر أطلب إجازة حتى لا تتصرف بطريقة خاطئة يا عزيزي.

برج الميزان

من الناحية المهنية أنت تشهد في الفترة المقبلة مصالحة بينك وبين أحد الأشخاص الذين اختلفت معهم منذ مدة طويلة، وتفكر بالتسوق للصيف في الفترة المقبلة، عليك الانتباه من عدم المبالغة في التبذير حتى لا تندم، سوف تتلقى دعوة من صديق للخروج في نزهة من أجل الحديث عن موضوع مهم يتعلق بصديق مشترك بينكما وتستمتع بالجلسة معه.

برج العقرب

من الناحية المهنية يعتبر يوم مناسب للقيام بأمر كنت تشعر بالخوف من القيام به، المغامرة مطلوبة منك، والخوف لن يفيدك ولن يجعلك تتطور، أما من الناحية العاطفية إذا كنت اعزب قد تلتقي بحب حياتك في الفترة المقبلة من خلال صديق يعرفك على شخص مميز استعد لهذه اللحظة، أما من الناحية الصحية عليك الحفاظ على نظامك الغذائي والابتعاد عن التدخين قدر المستطاع.

برج القوس

من الناحية المهنية أنت تشعر أنك ليس على ما يرام اليوم، ومع ذلك تتعامل مع كل من حولك بلطفاتك المعهودة، تفوقك في مكان العمل يشعر عدد من الزملاء بالغيرة منك، بالرغم من معرفتك بالامر الا انك لا تبالي بردات فعلهم وتنجز عملك بشكل جيد، وهناك الكثير من المسؤوليات العائلية التي عليك التعامل معها ولا يوجد غيرك لحلها، أما من الناحية من الناحية العاطفية حاول أن تبتعد عن الشريك هذه الفترة.

برج الجدي

من الناحية المهنية أنت تعمل على ترتيب المهام التي عليك إنجازها في الوقت المناسب، قد تشعر بالقلق والتوتر الشديد لكن عليك الابتعاد عن أي مشاعر سلبية لتجاوز كل ما تمر به، أما من الناحية العائلية أنت تخطط للقيام بعدد من المناسبات الاجتماعية، وكما أنك سوف تتلقى الكثير من الدعوات، وتفكر بمساعدة صديق لك بطريقة لا تجرح مشاعره، أما من الناحية العاطفية حاول أن تهتم بشريكك هذه الفترة.

برج الدلو

من الناحية المهنية ابتعد عن استفزاز من حولك وحاول أن تتمتع بالليونة مع زملائك في العمل وعدم عمل المشاكل بينك وبينهم، قد تواجه بعض الصعوبات والتحديات في العمل لكنك تتمكن من تجاوزها بمساعدة أحد الأشخاص، لقد أصبحت قريبًا جدًا من أهدافك التي حلمت بها كثيرًا، لا وقت للتخاذل أو التراجع، أما من الناحية العاطفية عليك اعادة النظر بتصرفاتك مع شريك حياتك.

برج الحوت

من الناحية المهنية إنها فترة واعدة، قد تحصل على مبلغ مالي كبير كنت بحاجة إليه، هذا المبلغ سوف يشعرك بالسعادة الكبيرة ويساعدك على تنفيذ الكثير من الأمور التي طالما حلمت بها سابقًا، أما من الناحية العاطفية حاول أن تكون أكثر هدوءا عند التصرف مع الشريك فهو يحبك بعمق.